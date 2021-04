Mazzola: “Super Lega? Non saprei, la proverei un anno e poi valuterei”

La stella della grande Inter, Sandro Mazzola, ha parlato a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1, in merito ovviamente alla Super Lega, ammettendo come la curiosità di provarla ci sia, e poi valutare il da farsi.

Queste le sue parole: “La Superlega mi sembra una cosa un po’ strana, le altre squadre ritenute meno importanti cosa fanno nel caso si parta? Forse si potrebbe provare un anno per poi stabilire se è valida oppure no, facendo giocare anche nella Serie A le tre squadre citate. Non so che dire onestamente. Vedremo”.

Foto: Sito Inter