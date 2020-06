Mazzola: “Non avrei mai venduto Icardi. Se sono un grande club, uno cosi lo tengo”

L’ex calciatore dell’Inter, Sandro Mazzola, ha così parlato ai microfoni di fcinter1908.it in merito all’addio di Mauro Icardi.

“Mi piaceva molto. Io lo avrei tenuto. Non so nello specifico cosa sia successo davvero, ma quando hai uno così te lo tieni. Ci sono cose che succedono all’interno di uno spogliatoio, e sono sempre successe. Ma se sono un grande club e ho uno così, lo tengo. Poi, per gli altri giocatori si valuta. Ma lui bisognava tenerlo. Quando uno è forte è forte.”

Foto: Twitter Ufficiale Inter