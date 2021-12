Mazzola: “Inzaghi è sulla scia dei grandi. Può vincere al primo anno come Mourinho e Invernizzi”

Sandro Mazzola, storica bandiera dell‘Inter, in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha parlato di tanti temi, da Simone Inzaghi, allo scudetto e tanto altro.

Queste le sue parole: “Mi piace come Simone Inzaghi sta facendo giocare la squadra. Certo, abbiamo calciatori davvero forti in ogni reparto, questo va sottolineato. Però Inzaghi si è calato immediatamente nel nostro ambiente, ha fatto scelte rapide, chiare, ha saputo ricaricare chi era un po’ in calo. Bravo, proprio bravo: Simone è già sulla scia dei grandi“.