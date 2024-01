Esordio sfortunato per Pasquale Mazzocchi con la maglia del Napoli. Buttato nella mischia all’intervallo al posto di Zielinski, l’esterno ex Salernitana ci mette poco più di quattro minuti per commettere un duro fallo su Lazaro e vedersi sventolare in faccia il rosso diretto (dopo revisione al monitor) che lo manda immediatamente sotto la doccia.

Foto: sito Napoli