Mazzocchi: “Col calcio possiamo portare gioia ai tifosi. Ringrazio il presidente e la società per tutte le occasioni che mi hanno dato”

L’esterno della Salernitana, Pasquale Mazzocchi, in un’evento organizzato dalla società ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti: “Tante emozioni, il calcio è un grande mezzo di comunicazione, che serve per portare in alto il nome di questa città. Chi indossa questa maglia deve buttare il cuore oltre l’ostacolo. La vita vera è là fuori dove ci sono problemi. Col calcio noi possiamo portare un po’ di gioia, un sorriso in un momento particolare. Sono contento di indossare la fascia da capitano e di cercare di rendere felice queste persone e questa piazza meravigliosa. Ringrazio il presidente e la società. Negli ultimi due anni sono stati fatti investimenti importanti e scelte valide. La nostra forza è legata a loro e ai tifosi, un abbraccio grande”.

Foto: Instagram Mazzocchi