Pasquale Mazzocchi al Napoli: non c’erano più dubbi e non erano previste sorprese dopo le visite effettuate dal terzino in uscita dalla Salernitana per una cifra complessiva di circa 3 milioni bonus. Adesso è arrivato anche l’annuncio social di Aurelio De Laurentiis: “Benvenuto Pasquale!”.