Le parole di Paquale Mazzocchi, esterno della Salernitana, ai microfoni di Dazn al termine della prima frazione di gioco all’Allianz Stadium che vede i granata in vantaggio per 2-0 sulla Juventus: “Stiamo cercando di fare il nostro meglio, chiudendo gli spazi facendo una bella partita. Non abbiamo fatto ancora nulla, possono ribaltarla in qualunque momento”.

Foto: Instagram Mazzocchi