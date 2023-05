Mazzocchi: “Abbiamo rispetto di tutti e paura di nessuno. Calendario non semplice ma ci manca poco per salvarci”

Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana, ha analizzato la sconfitta contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “Dobbiamo dare merito all’Empoli. È la terza partita in una settimana, le gambe non sono al meglio, abbiamo cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Ora dobbiamo ricaricare le batterie, veniamo da un periodo positivo: può capitare una prestazione meno lucida. Ora dobbiamo analizzare gli errori con il mister e preparare al meglio la prossima partita”.

Il calendario da qui al termine della stagione non è facile “Tutte le partite non sono semplice, per fortuna abbiamo una grande tifoseria che ci aiuterà come ha sempre fatto, sia in casa che fuori. Abbiamo rispetto di tutte le squadre, ma non abbiamo paura di nessuno. Nell’ultimo periodo c’è entusiasmo, manca l’ultimo step per chiudere il discorso salvezza. Dobbiamo dare il 100% per la salvezza”.

Foto: Instragram Mazzocchi