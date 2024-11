Mazzitelli: “Il gol in rovesciata è servito a poco, resterà solo un ricordo”

Luca Mazzitelli, calciatore del Como, ha parlato a Dazn dopo il 5-1 subito contro la Lazio. Parole sul suo gol, stupendo, in rovesciata, che non è servito ai lariani.

Queste le sue parole: “La Lazio è una delle squadre più in forma del campionato e sta facendo bene. Forse non abbiamo pressato bene i centrocampisti e le mezze punte, abbiamo sofferto e mancato le occasioni per riavvicinarci. Loro ci hanno punito”.

Non è bastato il tuo splendido gol. “La palla si è alzata e l’ho stoppata, poi ho sentito il difensore alle spalle e ho provato a girare. È andata benissimo, speravo servisse per riaprire la partita ma è servito a poco. Resterà solo un ricordo”.

Hai già vissuto una situazione simile a Frosinone: “Penso che sono due squadre che non si possono paragonare. Il Frosinone era una squadra giovane, con poca esperienza, mentre qui a Como ci sono giocatori che hanno fatto una carriera importante e anche il mister. La proposta può essere simile ma non c’è questo pericolo, non cambieremo il nostro credo fino alla fine. Ci manca un po’ di incisività; migliorando questo aspetto credo che torneremo a fare punti”.

Foto: sito Como