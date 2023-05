Mazzitelli: “Campionato bellissimo, ma non è ancora finita. Vogliamo il primo posto”

Dopo quattro anni, il Frosinone torna in Serie A! Decisiva la vittoria di questa sera contro la Reggina per 3-1 grazie alle reti di Borrelli, Insigne e Caso. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Mazzitelli, ha così parlato dopo la promozione: “Abbiamo fatto un campionato bellissimo, ma ancora non è finita. Vogliamo la certezza del primo posto. Strada facendo ci siamo accorti che questa poteva essere la stagione giusta, ma siamo stati bravi a pensare gara dopo gara senza parlarne mai. Le vittorie ad inizio girone di ritorno sono state sicuramente molto importanti”.

Foto: sito ufficiale Frosinone