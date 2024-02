Mazzarri: “Zielinski e Oliveira sono out, Anguissa e Traoré ci saranno”

A ridosso di Hellas Verona-Napoli, valevole per la 23esima giornata di Serie A, Walter Mazzarri ha parlato degli indisponibili e dei convocati. Ecco le sue dichiarazioni in merito:

Zielinski verrà convocato? L’organico è da 4° posto?

“Ci proveremo, se non ci succedono tutte le cose che sono arrivate. Possiamo arrivarci tranquillamente, ma io la classifica non la guarda, ma mi dicono che siamo lì a 3-4 punti. Zielinski sta male, non s’è allenato oggi e non dovrebbe essere convocato, sarà difficile”.

Anguissa, Natan, Traoré, sono tutti convocati? A che punto sono?

“Oliveira no, Natan sono 3 giorni che si allena, Anguissa sta bene, Traoré verrà convocato, avrà minutaggio ridotto ma una ventina di minuti potrebbe giocarli”.

Sui nuovi arrivi e lo stato fisico.

“Stanno tutti bene in linea generale, possono tutti giocare, tranne Traoré che ha minutaggio ridotto perché ha fatto una mini-preparazione perché veniva da alcuni problemi. Anche il ragazzo venuto dal Verona sta molto bene, a Roma ha fatto bene anche da centravanti di manovra ed è molto interessante”.

ADL parlava di Lindstrom che ha avuto poco spazio, che cosa può dare da qui alla fine?

“Il ragazzo è valido di base, ma come voi ben sapete, arrivano da un’altra realtà e con il tatticismo che abbiamo noi non è semplice. Nel suo ruolo c’erano giocatori già importante, l’importante che il patrimonio della società cresca, si integri nel nostro calcio, negli allenamenti è positivo, serio, sono fiducioso che da qui a poco ci possa dare una mano”.

Foto: sito ufficiale Napoli