Mazzarri: “Voglio rivedere lo spirito visto nel derby. Aprire il Filadelfia? L’abbiamo fatto, lo rifaremo”

Momento delicato per il Torino di Walter Mazzarri. Il tecnico toscano è tornato a parlare, alla vigilia del match con il Brescia, nella canonica conferenza stampa della vigilia: “Siamo consapevoli di tutto, ora dobbiamo pensare a non far avvenire più determinate situazioni. Nel derby abbiamo ritrovato solidità, dando segnali forti. Domani servirà incarnare lo stesso spirito visto contro la Juve”.

Sull’apertura del Filadelfia, dopo le polemiche dei giorni scorsi: “Lo avevamo programmato prima del derby: si era detto che avremmo aperto e continueremo a farlo. Ma spero che ci sia rispetto e civiltà del lavoro e dell’allenamento stesso. Noi terremo sempre aperto il primo giorno della settimana, c’è questa idea”.

Capitolo infortunati: “Berenguer sta bene, l’ho visto in ripresa e pimpante. Per Iago è un’annata particolare: ha avuto un infortunio, ora ne ha avuto un altro non proprio leggerissimo. Speriamo di riaverlo presto. Zaza out? Non deve essere un alibi”.

