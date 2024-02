Mazzarri su Zielinski: “Si è fermato a Milano, potrebbe aver firmato”

Walter Mazzarri si è soffermato anche su Piotr Zielinski: “Il ragazzo nello spogliatoio non è cambiato, devo capire io quando lui c’è con la testa perché sappiamo che andrà via, potrebbe aver firmato. Si è fermato a Milano, me lo dicono loro, se è proiettato da un’altra parte e può non essere concentrato come negli altri anni. Valuteremo di volta in volta quando ci servirà”. Ricordiamo che – come anticipato – dallo scorso novembre l’Inter ha acceso i fari e aspettava solo il momento giusto per entrare in azione e per chiudere gli accordi con Zielinski.

Foto: Instagram Napoli