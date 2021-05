Mazzarri su Cavani: “Orgoglioso della sua carriera. Lo vedrei bene al Real Madrid”

L’allenatore Walter Mazzarri nel corso dell’intervista rilasciata a France Football, si è soffermato anche su uno dei suoi beniamini ai tempi del Napoli, Edison Cavani. “Sono molto orgoglioso della sua carriera. Mi ha dato molto e penso che possa dare ancora molto oggi. Ha le caratteristiche per continuare a giocare per grandi club. Ad esempio, al Real Madrid. Ci sono grandi giocatori lì, ma nessuno con il suo profilo. Lo vedrei bene. Farebbe crescere i giovani e, sul campo, una coppia con Benzema sarebbe molto interessante. Non ci sarebbero problemi a livello tattico perchè Cavani è disponibile. Lo conosco molto bene, al di là del talento, la sua principale qualità è la leadership”.

FOTO: Sito ufficiale Torino