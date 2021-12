Mazzarri: “Siamo più compatti e dietro si soffre meno. Non è facile sostituire Nandez”

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha presentato la sfida di domani contro l’Inter in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “È la squadra che ha cambiato atteggiamento, al di là dei singoli. Siamo più compatti e anche dietro si soffre meno. Non parlo di moduli, ma ci sono dei meccanismi che stanno migliorando di volta in volta, stiamo commettendo sempre meno errori. Su Godin dico che è uscito dagli undici perché non stava bene, perché il nostro valore si vede se riusciamo a correre tutta la partita come è più degli avversari”.

Su Grassi: “È un giocatore trasformato, spero che possa continuare così perché è uno dei pochi incontristi che regge anche la veemenza fisica. Per mettere in difficoltà l’Inter sicuramente dobbiamo essere bravi a commettere meno errori, perché sennò ci puniscono subito”.

Su Dalbert: “Può fare l’esterno o la mezzala per me. Devo fare tante valutazioni per mettere in campo la migliore formazione possibile, al di là dei ruoli. Ma la formazione la darò domani”.

Sull’assenza di Nandez per infortunio: “Non è facile sostituire un giocatore come lui, ma confido sul fatto che questa squadra riesca a palleggiare meglio per non far pesare troppo la sua assenza”. Foto: Twitter Cagliari