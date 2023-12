Mazzarri: “Siamo in emergenza, ho fatto anche una lista. Cajuste diventerà forte”

Durante la conferenza stampa pre Napoli- Monza, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri si è soffermato sui tanti infortuni dei suoi giocatori: “Siamo abbastanza in emergenza, ho anche fatto una lista. Lobotka è un titolarissimo, se sta bene giocherà. Ho grande fiducia in Cajuste che diventerà molto forte. Ho la sensazione che possa partire lui in quel ruolo e non Anguissa. Lindstrom anche se sta bene non ha i novanta minuti. Per quanto riguarda Natan, il dottore mi ha detto che ci vorrà un mese e mezzo e quindi non rientrerà subito”.

Foto: sito ufficiale SSC Napoli