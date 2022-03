Mazzarri: “Sembravamo noi la grande squadra. I tre gol sono arrivati su palloni regalati alla Lazio”

Walter Mazzarri ha parlato così in conferenza stampa al termine di Cagliari-Lazio: “Non hanno dominato in lungo e in largo rispetto a quanto dice il risultato. Noi forse siamo stati presuntuosi e superficiali con la palla al piede. I tre gol sono arrivati su palloni regalati alla Lazio. Se non avessimo perso palla non ci sarebbero state queste occasioni loro. Oggi è stato un boomerang, con la Lazio dietro e in ripartenza e noi sembravamo la grande squadra”.

FOTO: Twitter Cagliari