Mazzarri: “Se i giocatori non avessero fiducia nell’allenatore, avrebbero fatto un’altra partita”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha così parlato : “I giocatori fanno quel che possono, come tutti. Ci gira male, dispiace per questo pubblico eccezionale: anche oggi ci hanno sostenuto. Quest’anno è cosi, bisogna prenderne atto e stare zitti. Quei pochi errori che facciamo vanno corretti, non è facile dare spiegazioni”.

L’allenatore ha proseguito: “Nel primo tempo non abbiamo creato tante occasioni, ma quelle 2-3 che potevano sbloccare la partita. Se il Genoa fosse andato in svantaggio non ci sarebbe stato niente da dire e si sarebbe visto un Napoli diverso. E’ una storia particolare, è un periodo così: bisogna pedalare e stare zitti. C’è la Champions ora, vediamo di correggere quella mezza sbavatura che ci fa prendere gol”.

Mazzarri ha continuato: “Sento la fiducia dei giocatori, a cinque minuti dalla fine hanno fatto un arrembaggio che se non gli piaceva l’allenatore, forse si risparmiavano. Il Barcellona non verrà qui a fare barricate, avremo altro tipo di problemi. Mi viene da dire, il 5-5 con il pullman davanti la porta, poi quando il Napoli si sbilancia un po’ in contropiede prendiamo il gol. Meglio stare zitti e non parlare. Il Barcellona è una squadra fortissima di livello mondiale che non fara barricate. Vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi”.

Infine su Osimhen: “Osimhen? Il ragazzo era ai minimi termini, aveva contratture. Non era il caso di rischiarlo per farlo giocare 15-20 minuti. Speriamo di averlo pronto col Barcellona”.

Foto: Twitter Napoli