Mazzarri: “Era scritto che dovevamo perdere, Palacio sembrava Maradona”

Una sconfitta che non cancella quanto di buono fatto dal Torino nell’ultimo periodo. Il Bologna espugna il capoluogo piemontese e il tecnico dei granata Walter Mazzarri commenta così ai microfoni di DAZN: “Davanti a queste partite, dopo otto risultati utili consecutive ci facciamo male da soli criticandoci sempre. Oggi era scritto che dovevamo perdere, Palacio sembrava Maradona. Nel secondo tempo sembrava una partita stregata. Chi è nel calcio lo sa, ci sono partite in cui è scritto che dobbiamo perdere. A livello difensivo comunque non siamo stati gli stessi. Nel secondo gol c’è stato un errore nostro marchiano. Non eravamo gli stessi a livello difensivo, ci sta dopo un campionato giocato così una partita del genere. Le abbiamo tentate tutte nel finale. Ogni palla persa abbiamo subito gol”.

Foto: Sito ufficiale Torino