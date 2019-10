Mazzarri: “Sarebbe stato più giusto il pareggio, ma serve più attenzione”

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 1-0 in casa dell’Udinese: “Non esageriamo con i termini negativi, abbiamo affrontato un’ottima squadra e su un campo insidioso per tutti. Siamo partiti sottotono, abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Ma se si fa il bilancio della gara, sarebbe stato più giusto il pareggio. Non si può pensare di venire qui a fare una passeggiata, soprattutto contro una squadra molto forte fisicamente. Fisico e testa vanno di pari passo: serve miglior attenzione mentale e atletica. Verdi e Falqué? Basta fare anche un tocco ma bene, non serve giocare di prima o altre cose. Abbiamo sbagliato tanto e quasi mai è stata presa la responsabilità negli ultimi trenta metri”, ha concluso Mazzarri.

Foto: sito ufficiale Torino