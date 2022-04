Mazzarri: “Riuscire a salvarsi sarebbe come vincere due scudetti”

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, è imtervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta contro il Sassuolo: “Innanzitutto vorrei fare i complimenti ai tifosi che ci hanno sostenuto per novanta minuti, c’era un clima da brividi e spero di vederli così carichi anche a Genova. Oggi abbiamo dominato nel primo tempo e forse siamo stati troppo precipitosi negli ultimi passaggi da quanta voglia c’era di far gol: è un peccato aver vinto solo 1-0. Adesso ci attenderà una squadra tosta come il Genoa: ora ci godiamo la Pasqua, ma non si è fatto ancora nulla e dunque dovremo già cominciare a concentrarci sulla prossima partita.

Oggi non si è fatto niente, a Genova vorrei vedere un atteggiamento come quello odierno: devo stare attento a non far abbassare la concentrazione e la carica agonistica. Contro certe squadre c’è da viaggiare al doppio dell’intensità. Se non mi metto nei guai, non sono contento. Ho vissuto un campionato così alla Reggina, poi per fortuna non ho più lottato per questi obiettivi: riuscire a salvarsi sarebbe come vincere due scudetti“.

Foto: Twitter Cagliari