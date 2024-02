Mazzarri: “Quando si fa fatica, c’è più gusto. È stata una sofferenza, ma il Napoli ci ha creduto sempre”

Walter Mazzarri ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria del suo Napoli: “Far fatica fa parte del gioco, a volte c’è più gusto. In panchina è stata una sofferenza ma ci abbiamo sempre creduto. Il rigore era abbastanza netto, il VAR doveva intervenire. Avremmo aperto la partita e fatto una prestazione migliore. Stiamo crescendo di condizione, anche Kvara si è acceso ma è dato dal morale, dalla delusione di essere andati in svantaggio. Sembravamo ‘stanchi’, se si può dire questa parola. Kvara è un campione, nel calcio italiano siamo bravi a limitare questi giocatori raddoppiando o triplicando, ma si vede che ha una classe immensa. Zielinski? Non ci sono problemi, chi ha contratto fino a giugno deve onorare la maglia. Ora è infortunato ed è stato fuori, io guardo gli allenamenti e se starà bene giocherà. È un giocatore importante. Bisogna fare delle scelte, e bisogna pensare che chi sarà il futuro del Napoli deve avere la possibilità di giocare in Champions. Lindstrom non ha un ruolo ben definito, viene da altri campionati. Se deve giocare al posto di Kvara farà fatica, vedremo la posizione migliore per lui. D’ora in poi sono tutte finali, per fortuna il mercato è finito. Dobbiamo giocarcela con tutti poi vedremo”.

Foto: sito Napoli