Mazzarri: “Prima del rosso a Politano, se c’era una squadra che avrebbe potuto vincere era il Napoli. Modulo? Non si cambia”

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Roma.

Queste le sue parole: “Era il momento migliore nostro, eravamo superiori per possesso palla e per il resto. Degli arbitri non parlo, parlo di calcio. Non siamo stati cinici in zona gol, ma a parte l’occasione di Belotti ha fatto molto di più il Napoli. Eravamo partiti meglio di loro, poi è andata come è andata. Se ne prende atto e si va avanti”.

Sul sistema di gioco: “Sembra una barzelletta. Dopo 2 partite mi si chiedeva perché non cambiavo modulo. D’accordo con il presidente, son venuto perché mi piaceva la squadra col 4-3-3. Per i giocatori si vedrà dopo, ma se la squadra che attacca e fa tanto possesso palla vuol dire che la strada è giusta. A livello di gioco, non facciamo male: giochiamo simile all’anno scorso, ma con giocatori meno in forma”.

Quanto ci vuole per ritrovare la forma? “Una bella domanda. Se vai in una grande squadra in un certo momento, non puoi allenare. Anche il preparatore che vuole fare dei richiami, non lo può fare. Per il momento e da quando siamo arrivati, non è facile fare richiami per ritrovare la condizione”.

Il Napoli non dovrebbe avere qualche arma in più per fare gol oltre a Kvara e Osimhen? “Sono d’accordo. Qualche cosa abbiamo provato a farla, col Cagliari Raspadori è stato decisivo vicino a Osimhen”.

Foto: sito Napoli