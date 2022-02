Mazzarri: “Possiamo mettere in difficoltà il Napoli. Ci servirà aggressività ed evitare cali di tensione”

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Napoli.

Queste le sue dichiarazioni: “Sappiamo il valore del Napoli. Sappiamo la loro rosa e abbiamo visto cosa hanno fatto contro il Barcellona in Europa. Noi però dobbiamo pensare a noi stessi. Anche contro le grandi squadre, se noi facciamo le cose come sappiamo per tutta la gara possiamo metterle in difficoltà. Contro il Napoli mi aspetto di vedere una concentrazione e un’attenzione importanti. Aggressività e tutto quello che serve nel calcio moderno. No a cali di tensione. Dobbiamo essere attenti e veementi nella fase difensiva. Se lasci giocare il Napoli ti fanno girare la testa. I ragazzi sanno già cosa gli ho detto e vediamo cosa faremo domani”.