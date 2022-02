Mazzarri: “Pavoletti ha cambiato la partita. Bellanova può avere futuro importante”

Il Cagliari sta pian piano ritrovandosi. La vittoria ottenuta sul campo del Torino è fondamentale in chiave salvezza e Mazzarri ha riconosciuto l’importanza di Pavoletti, subentrato nella ripresa: “Ha dato la svolta alla gara, perché dovevamo fare delle sponde. Il Torino pressava e l’unico modo era lanciarla per Pavoletti che è l’unico che poteva dare filo da torcere fisicamente a Bremer. Grazie a lui hanno trovato spazio gli altri. Deiola è stato bravo a inserirsi e trovare il gol”.

Sul gioco: “I ragazzi giocano bene. Col Napoli avevamo fatto anche meglio rispetto a oggi. Giochiamo a calcio, pressiamo, diamo poco spazio agli avversari. Siamo una squadra con la s maiuscola, ma dobbiamo continuare così fino alla fine perché abbiamo buttato il girone di andata e anche le altre impegnate per la salvezza stanno facendo bene”.

Sui cambi nella ripresa: “Avevo paura di Belotti, che in casa è un trascinatore. Non volevo lasciare Lovato da solo che era stato ammonito anche ingiustamente. Allora ho messo Grassi a fare schermo, Joao dalla parte di Rodriguez e Gaston davanti a Bremer. Così Marin usciva da mezzala quando aveva palla Djidji. L’idea era ostacolare Belotti creando un raddoppio sui lanci. Stiamo bene perché ci alleniamo bene con continuità”.

Sul paragone Maggio-Bellanova: “Maggio era forte sui tagli sul secondo palo e di testa, Bellanova ha qualcosa in più tecnicamente e nel dribbling. Il primo era più forte fisicamente, il secondo ha gamba. Se continua così potrebbe avere futuro importante“.

La classifica del 2022 vedrebbe il Cagliari secondo solo alla Juventus: “Non guardiamo queste cose. Intanto arriviamo all’obiettivo. Rimaniamo con i piedi per terra in attesa della matematica” , le parole rilasciate ai microfoni di Dazn.