Mazzarri: “Osimhen? Era ai minimi termini. Domani si allena, speriamo di averlo per il Barcellona”

Intervenuto ai mcirfoni di Dazn, il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha parlato anche delle condizioni di Victor Osimhen, tornato dalla Coppa d’Africa: “Era ai minimi termini, con contratture e tutto. Dopo la Coppa d’Africa non era il caso di farlo giocare, magari per una ventina di minuti e rischiare di riperderlo per mesi. Domani si allena, speriamo di averlo pronto per il Barcellona. Dato che è mancato per tante partite e che io ce l’ho avuto pochissimo, speriamo per queste ultime 14 partite di averlo a disposizione. Si capisce anche da questo che annata difficile è. Formazione per il Barcellona? Mi ci lasci ragionare, è appena finita quella con il Genoa che volevo vincere. Ngonge? Mi ci faccia riposare e poi ci penso”.

Foto: Instagram Napoli