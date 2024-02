Mazzarri: “Non mi dimetto. Garcia non era l’ultimo arrivato. Non metto la palla all’incrocio con la bacchetta magica”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa, allontanando l’ipotesi dimissioni: “Dimissioni? No, perché sapevo le difficoltà. Garcia non era l’ultimo arrivato, le difficoltà erano oggettive. Sono venuto, ho trovato qualche difficoltà in più ma analizzando le partite e i dati non è che ho la bacchetta magica e metto al palla all’incrocio. Se avessi la sensazione che i ragazzi non mi seguissero allora potrei pensare alle dimissioni, ma ho sentito anche le parole di Di Lorenzo. Mi hanno fatto piacere le dichiarazioni di Zerbin, non cambia la sensazione che ho”

Foto: sito Napoli