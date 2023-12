Mazzarri: “Non ho parlato dopo l’Inter per evitare di sentirmi dire che cerco scuse”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Juventus, tornando a parlare della decisione di non presentarsi ai microfoni nel post partita di Napoli-Inter: “Qualsiasi cosa dico, si dice che io cerco le scuse… Domenica non sono venuto in sala stampa proprio per evitare di sentirmi dire che Mazzarri cerca scuse. E’ vero quello che hai detto, devo avere il tempo di fare qualche allenamento in più per capire se possiamo ancora tenere quell’atteggiamento anche se non c’è più Kim. Nel momento in cui mi accorgessi che questo è un problema, allora cambierei qualcosa. Però un allenatore nuovo, che arriva in corsa, solo con gli allenamenti può capire se può fare un calcio o un altro”.

Foto: Twitter Napoli