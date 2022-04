Mazzarri: “Non guardo la classifica, ora tutte finali. Avute tante assenze, siamo mancati dal punto di vista fisico”

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita persa dalla sua squadra contro la Juventus. Queste le dichiarazioni: “Non guardo la classifica, ora ci sono sei finali e se giochiamo come oggi e come contro il Milan possiamo fare punti contro tutti. Dobbiamo evitare errori tecnici per conquistare la salvezza, Pavoletti ha avuto il Covid e oggi ha dato l’anima. Potevamo fare qualcosa di più, è vero, ma siamo mancati dal punto di vista fisico perché la squadra era stanca e la Juventus ti fa correre“.

Mazzarri prosegue: “Sono contento perché ho rivisto la mia squadra, peccato non aver portato a casa almeno un punto. Dobbiamo fare una grande partita con il Sassuolo, che è forte ma non come la Juventus. Siamo andati in ritiro, abbiamo lavorato e oggi si sono viste cose diverse contro una squadra in forma. Non voglio trovare scuse, ma quest’anno abbiamo avuto tante defezioni”.

Foto: Twitter Cagliari