Mazzarri: “Non dobbiamo perdere la concentrazione. Iago Falque…”

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Debrecen: “La partita di andata è stata per noi molto positiva: siamo riusciti a segnare tre reti e a non fare esprimere il potenziale del Debrecen. Non dobbiamo però pensare che sia finita perchè troveremo di fronte una squadra organizzata che nel proprio stadio ha sempre disputato ottime partite. Loro faranno di tutto per ribaltare il risultato. Noi però dobbiamo pensare solo a noi stessi: abbiamo un gioco consolidato, dobbiamo evitare di pensare al risultato dell’andata ma solo a disputare la nostra gara e provare a vincere. Siamo contati, ma rispetto alla gara di andata devo sostituire solo Iago Falque. E i ragazzi che ho a disposizione mi danno ampie garanzie”.

Foto: Twitter Torino