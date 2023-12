Mazzarri: “Natan? Ci vuole tempo come per Bremer. Voglio un Napoli solido”

In un altro passaggio della conferenza stampa pre Braga, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato anche di Natan e del suo impiego sulla corsia mancina: “Natan sta facendo quello che può ma domani mi aspetto che spinga di più se dovesse giocare lui. Io so che in Brasile giocava da terzino. Ovviamente si paga dazio quando si passa dal campionato brasiliano a quello italiano e porto l’esempio di Bremer, che sembrava tutt’altro giocatore al suo arrivo in Italia. Natan già sta facendo qualcosa in più rispetto alle partite precedenti”.

Su Zanoli: “A sinistra può giocare, ma viene da un infortunio ed ha minutaggio ridotto. L’importante è essere compatti e più tranquilli con la palla. A destra sviluppiamo un bel calcio, l’importante è recuperare la serenità anche sul lato opposto”.

Foto: Mazzarri twitter napoli