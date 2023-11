Mazzarri-Napoli: summit finito, accordo raggiunto. C’è il tweet di De Laurentiis

Walter Mazzarri sarà il nuovo allenatore del Napoli, un ritorno che lui aveva atteso con grande speranza. Ha aspettato che saltassero gli accordi con Tudor, poco fa ha incontrato De Laurentiis a Roma in una location diversa dalla Filmauro e sono stati raggiunti gli accordi. Mazzarri non aveva posto limiti contrattuali, avrebbe accettato un impegno fino a giugno. È arrivato il tweet di De Laurentiis: “Bentornato Walter!”. Mazzarri pronto per il primo allenamento, domani a Napoli.

Bentornato Walter! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 14, 2023

Foto: sito Torino