Mazzarri: “Mi presento a parlare solo per metterci la faccia e chiedere scusa. C’è poco da commentare”

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha commentato a Dazn l’umiliante 5-1 subito a Udine.

Queste le sue parole: “Sono abbastanza esperto di queste situazioni. Quando perdi 5-1 puoi fare considerazioni, ma non è il momento di valutare la partita. L’allenatore deve metterci la faccia, dire che gli dispiace per i tifosi. Mi assumo la responsabilità, so cosa abbiamo fatto dopo queste batoste e da domani parlerò ai ragazzi e mi aspetto una reazione. Chiedo scusa io per tutta la squadra, non pensavamo di perdere 5-1. Mi assumo la responsabilità, con la squadra ci alleneremo domani e parleremo guardandoci in faccia. Il campionato ci permette di cambiare rotta e dovremo farlo in ogni modo. Io non devo essere presuntuoso, pensare che posso mettere tanti attaccanti contro ogni avversario, e devo riflettere sulle scelte. Chiedo scusa ai presenti, che sono venuti ad Udine: non meritano queste sconfitte così pesanti. Analizzare la partita sarebbe una cosa che farebbe solo male e qualsiasi cosa dicessi sarebbe sbagliata”.

Foto: Twitter Cagliari