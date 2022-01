Mazzarri: “Meritavamo almeno il pareggio. Arbitro? Capisco la sudditanza di un giovane”

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, ha commentato a Dazn la sconfitta di misura contro la Roma.

Queste le sue parole: “Mi dispiace la partita come è andata, capisco la sudditanza su un arbitro giovane però ci sono stati tanti falli invertiti. Meritavamo il pareggio, forse anche la vittoria e nel secondo tempo abbiamo schiacciato la Roma. Non mi sono piaciuti i mezzi falli, se te inverti otto falli importanti e vorrei sicuramente più rispetto”.

Quanto è importante un giocatore come Goldaniga?

“Ha fatto tre allenamenti, ha fatto una partita incredibile come del resto Altare che ci sta sorprendendo. Se avessimo avuto questo atteggiamento dall’inizio…Dispiace solo per il risultato, nel primo tempo si sono viste poche occasioni ma abbiamo tenuto il campo giocando. Dispiace non aver minimo pareggiato”.

Sulle assenze: “Il presidente sa quello che vorrei, se dici che vuoi un giocatore aumenta il prezzo e noi allenatori parliamo con la società. Il mercato è difficile, i ragazzi che ci hanno visto giocare nelle ultime gare con nuovi difensori adesso vengono volentieri a giocare nel Cagliari. Dobbiamo continuare così, possiamo far bene. Se arriva qualcuno a darci una mano non sarebbe male”.

