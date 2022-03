Mazzarri: “Maignan ha dato un cazzotto a Lovato, era rigore netto”

Walter Mazzarri ha commentato a Sky la sconfitta del Cagliari contro il Milan. “Lovato ha preso un cazzotto da Maignan, era rigore. Lovato aveva toccato il pallone prima, il Var che ci sta a fare? Sono soddisfatto, abbiamo fatto una buona partita. Secondo voi Lovato ha fatto scena? Come si fa a non dare un rigore così? Noi non guardiamo né quelli davanti né quelli dietro, dobbiamo guardare tutti. Abbiamo toppato la partita di La Spezia, ho detto ai ragazzi che se continueremo a giocare così ci salveremo”.

