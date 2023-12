Mazzarri: “Lipsia su Elmas? Chi vuole andare via può farlo”

Elmas è tra i calciatori a cui, al momento, il Napoli sta rinunciando a causa di un piccolo infortunio.

Nonostante l’assenza dal campo, il calciatore nord-macedone sta facendo parlare di sé.

In seguito alla disfatta di ieri sera per 0-4 in casa contro il Frosinone, Walter Mazzarri si è espresso sulla possibile partenza di Eljif Elmas ai microfoni di Mediaset: “Dopo la vittoria dello Scudetto, se qualcuno ha la faccia di andar via, io sono per farli andare via. Poi la società spiegherà certe scelte o meno“.

