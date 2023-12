Mazzarri: “La squadra ha dimostrato di saper giocare a calcio, ma deve ritrovare l’equilibrio dell’anno scorso”

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League contro il Braga, in programma domani al “Maradona”: “Domani sarà fondamentale passare il turno. In queste prime partite sotto la mia gestione, la squadra ha dimostrato di saper giocare a calcio e deve continuare a farlo. Allo stesso tempo, però, deve ritrovare l’equilibrio che aveva lo scorso anno. Non deve concedere ripartenze e subire reti che lo scorso anno non si prendevano. Mi piacerebbe pertanto vedere maggiore equilibrio, una fase difensiva più attenta e una squadra più compatta, sia quando attacca che quando difende. A tratti, queste cose si sono viste. Il problema è che siamo stati carenti nei risultati, al primo errore subiamo gol. Domani mi aspetto una squadra più solida e compatta, che giochi il calcio che ha fatto vedere contro l’Inter e nel primo tempo contro la Juventus. Nello specifico, domani mi interessa passare il turno, dimostrando di essere solidi. Domani è fondamentale passare il turno, facendo vedere di non regalare niente agli avversari per quanto risguarda gli aspetti emersi già prima che arrivassi io”.

Sul sistema di gioco: “Sono venuto qui per giocare a quattro in difesa e perché ero convinto che ci fossero gli uomini con le caratteristiche ideali. Da quando sono arrivato a Napoli, mi stanno chiedendo di ritornare a tre. Sulla corsia sinistra siamo carenti, purtroppo Olivera è infortunato e Zanoli ha un minutaggio ridotto”.

Foto: Conferenza Napoli