Mazzarri: “La partita era già vinta. Rebic andava espulso, errore assurdo e clamoroso”

Queste le parole di Walter Mazzarri, riportate dal sito ufficiale del Torino, dopo il ko in Coppa Italia contro il Milan: “Oggi abbiamo ottenuto le risposte che volevamo. Non era facile dopo la batosta che abbiamo preso ritrovare in tre giorni la giusta concentrazione. Abbiamo disputato un grande secondo tempo e abbiamo avuto diverse occasioni per andare sul 3-1, ma siamo stati beffati dal gol nel finale quando ormai la partita stava volgendo al termine. Era una gara da vincere perché era già vinta. Oggi la partita l’ha sbagliata soprattutto l’arbitro e chi era al VAR. E’ stato clamoroso. Assurdo e clamoroso. Se fosse stato espulso Rebic avremmo avuto il vantaggio di giocare la gara con un uomo in più e al 99,9% avremmo anche passato il turno. Ora pensiamo subito alla sfida di domenica: contro il Lecce dovremo giocare come oggi”, ha chiuso Mazzarri.

Foto: sito ufficiale Torino