Mazzarri: “Keita andrà in panchina, non posso togliere Pavoletti o Pereiro. Nandez? Martedì in gruppo”

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio, in programma domani alle ore 20.45: “Pavoletti e Pereiro ci hanno aiutato molto, ma poi bisogna vedere gli equilibri della squadra e se regge l’urto. Ad Empoli perdevamo ed io ho messo quattro giocatori tecnici davanti, perché avevamo bisogno di vincere e non di pareggiare. Joao Pedro è un leader, gli altri si sono alterati, a Torino Pereiro ha giocato bene, poi Pavoletti è subentrato e ci ha fatto vincere. La medicina migliore per tenere tutti motivati sono i risultati che facciamo: le partite si giocano con sedici titolari, questo dà tranquillità all’allenatore. Con i ritmi del calcio attuale serve che chi entra dia lo stesso apporto dei titolari, questo facilita la gestione del gruppo”.

Mazzarri prosegue: “Non abbiamo ancora fatto niente, la partita di domani va affrontata con grande attenzione. Mercato? Prima dell’inverno avevamo in mente degli interventi che servivano per darmi giocatori congeniali al mio gioco, alcune operazioni si sono fatte e altre no. Abbiamo fatto cambiare atteggiamento alla squadra, non pensavo ai punti ma allo spirito della squadra. Ora i ragazzi ragionano insieme ed hanno sincronismi. Ci abbiamo sempre provato fino al novantacinquesimo”.

Su Keita: “L’allenatore fa le scelte in base ad una logica, quando una squadra va bene è giusto confermare i titolari. I ragazzi che non sono andati alla Coppa d’Africa ci hanno rimesso in corsa per la salvezza, hanno la precedenza su quelli che non c’erano. Lui è tornato e sta benissimo, ma non può giocare dal primo minuto: come tolgo Pavoletti, Pereiro o Joao Pedro?”.

Goldaniga: “È un esempio per gli altri, anche se è arrivato da poco è quasi un leader. Non posso che parlarne in modo entusiasta”.

Sull’infortunio di Carboni: “Ha avuto dei problemi alla caviglia ed ha perso il posto, ma vale il discorso che ho fatto prima per Keita”.

Mazzarri parla delle condizioni di Nandez: “C’è la speranza di rivederlo in gruppo la prossima settimana, poi vedrò in che stato di forma sarà. Sta svolgendo lavoro differenziato, il principio su cui mi baso è che tutti devono essere utili alla squadra“.

