Mazzarri: “Il Napoli fa paura a tutti, ma gli renderemo la vita difficile”

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della partita contro il Napoli. Ecco le sue parole: “Non è la situazione migliore arrivare al Napoli dopo aver perso a Parma. Al Tardini abbiamo commesso diversi errori, anche se in undici avevamo dato la sensazione di poterla vincere. Il Napoli è una squadra che quando è concentrata fa paura a tutti. E non a caso ha messo sotto il Liverpool. Ho l’impressione che Ancelotti abbia fatto in Champions le scelte in funzione della sfida di domani: segno che ci rispetta, segno che il Napoli non ci sottovaluterà. Ma noi cercheremo di rendere la vita difficile ad una grande squadra. Il ricorso vinto e la squalifica revocata? Mi restituisce una ingiustizia. Io non avevo fatto nulla, stavolta: ero uscito dall’area tecnica di un metro, che a Parma è particolarmente stretta”.

Foto: sito ufficiale Torino