Mazzarri: “Il Monza ci metterà in difficoltà, il mercato non lo faccio io”

Conferenza stampa anche per Walter Mazzarri, in diretta da Castelvolturno, in vista di Napoli–Monza, l’ultima dell’anno allo stadio Maradona. Queste le parole del tecnico: “Oggi faccio l’allenamento e sapete che ce ne sono pochi. Le rivoluzioni non si fanno a gennaio, non c’è il materiale per poterlo fare. Preferisco ne parli la società, io voglio dare una mano ai giocatori a riprendere quella fiducia che avevano l’anno scorso, giocando bene e cercando di essere equilibrati e non fare leggerezze ed errori da evitare. Sarà una partita difficile, il Monza è una squadra che ha messo in difficoltà la Lazio, l’ho vista perché gioca con un modulo come il nostro. Sarà importantissima per tanti motivi, Palladino non avrà nulla da perdere”.

Foto: sito uffciale SSC Napoli