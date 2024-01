Mazzarri: “Il mercato non incide, penso solo a domani. Sono abituato così da sempre”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha così parlato alla viglia della sfida contro la Fiorentina, valida per le semifinali di Supercoppa italiana: “Il mercato non incide, penso solo a domani e se andrà bene a quella dopo. Sono abituato così da sempre, cerco anche di inculcare questa mentalità ai ragazzi. Venivamo da un momento in cui giocavamo bene, ma non siamo riusciti a raccogliere quanto meritato e quindi avevamo un po’ perso la fiducia, credo che questa vittoria ci abbia fatto bene”.

Foto: sito Napoli