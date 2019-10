Mazzarri: “Il Cagliari ci ha messo paura. Dobbiamo uscire da questa situazione”

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro il Cagliari: “Conosciamo le nostre problematiche. Ho detto chiaramente che mi aspettavo qualcosa in più dal punto di vista della brillantezza e qualcosa si è visto. Poi la prima volta che il Cagliari si è reso pericoloso siamo spariti dal campo. Poi con i cambi siamo ripartiti più convinti e avremmo potuto fare anche il secondo gol. Poi il Cagliari ci ha fatto paura e ci è tornato il braccino corto. Sono quelle partite che non piacciono a me, prendiamoci questo pareggio e andiamo avanti. Passetto dopo passetto dobbiamo uscire da questa situazione”, ha detto Mazzarri.

Foto: sito ufficiale Torino