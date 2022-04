Mazzarri: “Il 5-1 ci ha bruciato tutta la settimana, ma non mi dimetterò mai. Vorrei rendere difficile la vita alla Juve”

Domani sera la gara fondamentale tra Cagliari e Juventus, entrambe bisognose di punti per perseguire i propri obiettivi. Così ha parlato Mazzarri in conferenza stampa: “Nel girone di ritorno abbiamo sempre fatto un bel calcio, io credo che i tifosi si sono divertiti in queste ultime partite. A me interessa solo quello che farà il Cagliari, vorrei rendere difficile la vita alla Juve. Dopo l’Udinese a fine gara mi sono preoccupato di assumermi tutte le responsabilità e non si è parlato della partita. Il 5-1 ci ha bruciato tutta la settimana, abbiamo prestato il fianco a tutti i contropiede dell’Udinese: avremmo dovuto aspettare di più, abbiamo affrontato la gara troppo alla garibaldina un po’ come con la Lazio e abbiamo pagato. Archiviamo questa brutta partita, spero che domani ci siano tanti tifosi che ci diano una mano. Dimissioni? Per dimettersi un allenatore deve avere un gruppo che non lo segue. In questo mese ci potevamo aspettare una flessione, ma sicuro non mi dimetterò mai perché penso che fino all’ultima giornata potremo giocarcela indipendentemente dal risultato di domani. Questo ve lo posso garantire, ho sposato questa causa e sono il primo che si mette l’elmetto per la possibilità di salvarsi. Non faccio calcoli, pensiamo alla Juventus come se fosse l’ultima di campionato. Ci sono 21 punti ancora, noi se non facciamo errori clamorosi come nelle ultime partite possiamo giocarcela fino alla fine. Ad oggi sapete dove siamo in classifica”.

FOTO: Twitter Cagliari