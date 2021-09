Mazzarri: “Ho diversi dubbi per domani. Ecco dove dobbiamo migliorare. Classifica? Basta poco per tirarsi fuori dalla zona retrocessione”

Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Venezia. “Rispetto alle precedenti ho avuto due giorni in più per lavorare sul campo e non alla lavagna. Credo che in questi allenamenti abbiano provato a capire velocemente, anche se comunque gli automatismi vanno provati molte volte. Loro si sono impegnati, ieri hanno fatto un po’ di fatica: ho diversi dubbi, perché valutando meglio il campo mi sono fatto qualche idea”. Sulla gara di domani: “Non mi piace perdere, ma va detto che prima il nostro stadio era un fortino. Dobbiamo fare meglio, essere più compatti in campo. Perché tempo ce n’è, in classifica abbiamo 2 punti ma basta poco per tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Pavoletti? Io lavoro con i medici e cerco di capire chi sta meglio. Chi ha fatto più partite come Dalbert poi si è fatto male. Se però hai poche scelte è possibile che qualcuno abbia dei cali. Per me Pavoletti ha un minutaggio di 30-40 minuti, da quello che ho visto e sono cose che devo valutare- Bisogna eliminare tutte le cose negative, come andare in svantaggio: quando senti che l’avversario perde la palla perché sa che la recuperiamo, è una grande forza e fiducia per noi. È tutta una conseguenza, il calcio. Sfondate una porta aperta, con me su questo aspetto. È chiaro che per arrivare a questo serve lavoro sul campo, non solo sulle partite”.

Foto: Twitter Cagliari