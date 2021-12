Mazzarri: “Ho avuto risposte importanti. Joao Pedro? E’ un trascinatore, vorrei che tanti prendessero esempio da lui”

Walter Mazzarri festeggia la prima vittoria sulla panchina del Cagliari e lo fa in Coppa Italia, battendo 3-1 il Cittadella e qualificandosi agli ottavi di finale.

Il tecnico ha così parlato a fine gara a Sport Mediaset: “Siamo partiti un po’ contratti, anche se avevo molti ragazzi che non giocavano da tempo, anche per capire se possono darci una mano. Ho avuto buone risposte, contro una squadra in forma, anche se a noi ora interessa la prossima gara in campionato. Dobbiamo cambiare atteggiamento rispetto alla gara contro l’Inter, vorrei vedere lo spirito che ho visto con il Torino, con la Salernitana. L’Udinese è forte ma anche il Torino lo è e li abbiamo messi in difficoltà”.

Su Joao Pedro: “E’ un trascinatore, è uno che ci tiene per la squadra. Dovrebbero prendere esempio tutti da lui, per lo spirito che mette in campo, per l’energia, la determinazione, la qualità. Sarà importante per noi per la corsa alla salvezza”.

Foto: Sito Cagliari