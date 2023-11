Mazzarri ha annullato un viaggio in Egitto. Aspetta la decisione del Napoli

Sono ore delicate in casa Napoli. La certezza è che al rientro dalla sosta, Rudi Garcia non sarà più il tecnico degli azzurri, ma resta ancora qualche dubbio su chi sarà il successore. Ieri vi abbiamo raccontato di Igor Tudor, ma stamattina gli ultimi sviluppi sembrano portare a un ritorno di Walter Mazzarri. Un indizio, secondo quanto raccolto da Sportitalia è che l’ex Inter e Torino avesse una proposta da un club del campionato egiziano, stava per partire ma ha rinunciato.

Foto: Torino sito ufficiale