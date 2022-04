Mazzarri: “Farò di tutto per salvare il Cagliari. Se la dirigenza vuole comunicarmi qualcosa, sono qui”

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta maturata contro l’Hellas Verona: “In questo periodo non ci va bene niente: abbiamo preso due legni, il Verona ha tenuto bene in fase difensiva. Abbiamo fatto la stessa gara fatta col Sassuolo. Questa sconfitta brucia, perché abbiamo fatto una buona partita difensiva, il Verona era in stato di grazia. Ora ci ricompattiamo e pensiamo alle gare con Salernitana e Inter. I tifosi sono stati eccezionali e non meritano questo risultato. Il due a uno ci ha illuso, dopo il gol non abbiamo creato più nulla. Non pensavo di dover ricorrere così presto a Rog e Nandez, che non hanno ancora il ritmo partita.

La sconfitta brucia, non ci aspettavamo di essere in questa situazione a tre giornate dalla fine. Se mi chiedono di scalare l’Everest per salvare il Cagliari lo faccio eccome: farò di tutto per salvare il Cagliari. Fosse stato per me non sarei venuto a parlare, lo faccio giusto per rispetto della mia professione. Confronto con la dirigenza? A fine gara mi sono interfacciato solo con la squadra, se la dirigenza avrà qualcosa da comunicarmi lo farà. In fase difensiva abbiamo sofferto tutta la partita, dobbiamo correggere queste cose in settimana, il Verona ha fatto una partita stratosferica“.

Foto: Twitter Cagliari