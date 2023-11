Walter Mazzarri è al lavoro a Castel Volturno con il Napoli in campo per un allenamento congiunto con la Juve Stabia. Si tratta della prima traccia del nuovo 4-3-3 che l’allenatore vorrà mettere in pratica sull’onda lasciata lo scorso anno da Luciano Spalletti. Presente anche il presidente De Laurentiis.

Foto: Instagram Napoli