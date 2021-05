Mazzarri: “Dopo il Torino ho preso una pausa ed ho studiato tanto. Pronto a ripartire”

L’allenatore Walter Mazzarri, nel corso di un’intervista a France Football, si è soffermato sul suo futuro. “Dopo Torino ho preso una pausa per recuperare e ricaricare la batteria. Poi mi sono rimesso a studiare e a lavorare. Ho guardato altri campionati e studiato nuovi modi di giocare. È sempre un modo per continuare a migliorarsi. L’anno scorso ho rifiutato parecchie offerte che non mi interessavano. Bisogna che gli obiettivi del club che mi vuole siano gli stessi dei miei: dopo vent’anni di carriera, posso permettermi di dirlo”.

FOTO: Sito ufficiale Torino